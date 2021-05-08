Девʼять клубів футбольної Суперліги домовились з УЄФА про вихід з турніру. На них накладуть невеликі штрафи

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Футбольні клуби «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Ліверпуль», «Арсенал», «Тоттенхем», «Інтер», «Мілан» і «Атлетіко», які були серед засновників європейської Суперліги, досягли домовленостей з УЄФА. Вони офіційно визнали створення цього турніру помилкою.

Про це пише пресслужба УЄФА.

Клуби й УЄФА погодили документ під назвою «Декларація про клубні зобовʼязання». У ньому всі команди підкреслюють вірність діяльності УЄФА та турнірів під її егідою.

Також на ці девʼять команд накладено певні санкції. Вони добровільно пожертвують €15 мільйонів на розвиток дитячого футболу в Європі та погодяться на 5-відсоткове скорочення призових за участь в єврокубках цього року. Якщо ж клуби знову захочуть взяти участь у подібних турнірах, їм загрожуватиме штраф у €100 мільйонів.

«Ці клуби швидко усвідомили свої помилки, а їхні дії продемонструвалти каяття і схильність до європейського футболу. Про клуби, які залишилися в так званій Суперлізі, цього сказати не можна. УЄФА буде розбиратися з ними далі», — зазначив президент УЄФА Александер Чеферін.

Інші три клуби — «Барселона», «Реал» та «Ювентус» — декларацію не підписали. Справу проти них розглядатиме дисциплінарний комітет. В УЄФА наголосили, що залишають за собою право ввести проти них будь-які санкції.