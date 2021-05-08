Microsoft не випускатиме Windows 10X у 2021 році. Схоже, компанія від неї відмовилася

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Корпорація Microsoft цього року не випускатиме вполегшену операційну систему Windows 10X для ноутбуків, а зосередиться на оновленні Windows 10 (робоча назва Sun Valley).

Про це на Petri написав інсайдер Бред Семс з посиланням на джерела, знайомі з планами Microsoft.

Першу відкриту тестову версію Windows 10X для подвійних екранів Microsoft випустила в лютому 2020 року, а у травні заявила про розробку цієї ОС для пристроїв з одним екраном. Видання The Verge писало про інтерфейс 10X, в якому меню «Пуск» перенесли в центр екрану, а іконки на панелі завдань «прибрали» в новостворений центр дій.

ОС обіцяли випустити у квітні-травні цього року, але тепер, схоже, Microsoft від неї взагалі відмовиться. На рішення Microsoft вплинули багато факторів, серед головних було опитування клієнтів, яке показало, що загалом люди очікують оновлень, а не нової системи. Семс пише, що розробники перенесуть особливості 10X у Windows 10.