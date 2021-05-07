Підприємець, проти якого РНБО ввела санкції за контрабанду, подав до суду на Зеленського
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба Офісу президента України
Один з підозрюваних у масштабній контрабанді, підприємець Олександр Єрімічук звернувся до Верховного суду з вимогою скасувати санкції, які до нього застосувала Рада національної безпеки та оборони.
Про це повідомляється в розкладі роботи суду.
Єрімічук позивається до президента Володимира Зеленського. Третіми особами в позові заявлені РНБО та Служба безпеки України. Скарга подана до Касаційного адміністративного суду ВС, який має повноваження переглядати укази президента.
Підприємець просить визнати протиправним і скасувати указ президента, який запровадив проти нього санкції. Наразі призначено склад суддів для розгляду позову.
- 2 квітня Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти першої десятки українських контрабандистів. До списку, зокрема, увійшов бізнесмен Олександр Єрімічук, відомий під прізвиськом «Слон». Його повʼязують із контрабандою речей ширвжитку з Туреччини та вважають наближеним до екснардепа Максима Бурбака.
- За результатами засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.