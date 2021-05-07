ВООЗ схвалила китайську вакцину від коронавірусу Sinopharm для екстреного застосування

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Bicanski / Pixino

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу.

Про це на брифінгу 7 травня заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляється на офіційній сторінці організації у Twitter.

«Сьогодні у другій половині дня ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing від COVID-19 у надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості», — сказав він.

За словами Гебреєсуса, завдяки цьому рішенню список вакцин, які можуть бути закуплені за глобальним механізмом COVAX, буде розширено. Також це прискорить отримання дозволів на застосування вакцини національними органами контролю.

«Стратегічна консультативна група експертів з імунізації проаналізувала наявні дані та рекомендує вакцину для дорослих віком 18 років і старше за схемою введення двох доз», — додав гендиректор ВООЗ.