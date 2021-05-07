Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії через складну ситуацію з коронавірусом

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії, де зберігається складна ситуація з коронавірусом.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія», — вказано в документі.

Забезпечити Індії гумдопомогу Зеленський доручив Кабінету міністрів.

Зазначимо, раніше президент України на зустрічі із засновником і власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунаваллою пообіцяв найближчим часом відправити до Індії гуманітарний вантаж.

«Найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України», — сказав він.

Водночас Пунавалла запевнив, що Україна, яка вже отримала партію у пів мільйона доз препарату від коронавірусу, буде серед пріоритетних країн, куди привезуть законтрактовану вакцину, щойно індійський уряд відновить її експорт.

Зеленський також запропонував Пунаваллі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India й українських партнерів, щоби разом розробляти та виробляти в Україні медпрепарати, ліки та вакцини, зокрема від COVID-19.