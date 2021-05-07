Азербайджан оголосив карабаське місто Шуша своєю культурною столицею

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв своїм розпорядженням оголосив місто Шуша, яке було відбито в недавній війні у вірмен, культурною столицею держави.

«Історичне та культурне значення [міста], виняткова його цінність для азербайджанського народу змушують ставитися до Шуши з особливою турботою і чуйністю. У звʼязку з цим подальше вдосконалення державного управління та правового регулювання в Шуші послужить не тільки відновленню і збереженню історико-культурної спадщини в місті, але й створить умови для його безперервного розвитку», — сказано в розпорядженні.

Азербайджан планує відновити історичний вигляд Шуші та просувати його на міжнародній арені.