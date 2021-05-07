Санлікар Ляшко назвав дати початку введення другої дози кожної з вакцин

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко назвав на брифінгу дати початку введення другої дози від коронавірусу по кожній з вакцин. За його словами, другу дозу люди отримають протягом травня.

Вакцинація другою дозою стартує вже наступного тижня: Pfizer почнуть колоти з 9 травня, CoronaVac (Sinovac) — з 11 травня, Covishield (AstraZeneca) — з 19 травня.

«Covishield, яким почали прищеплювати 24 лютого, має інтервал між першим і другим [уколом] терміном 12 тижнів, тому друге щеплення повинно розпочатися 19 травня. Вакциною CoronaVac почали щеплення 13 квітня, інтервал 28 днів, тому друге щеплення повинно розпочатися 11 травня. І вакциною Pfizer — почали 18 квітня, інтервал 21 день, тому друге щеплення 9 травня», — сказав Ляшко.