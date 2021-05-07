В Україні оголошено штормове попередження. Майже в усіх регіонах очікуються дощі з грозами
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- Костя Андрейковець
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Brigipix / Pixabay
В Україні в західних, північних, більшості центральних і Одеській областях оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягатимуть 15—20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Про це повідомляють Держслужба з надзвичайних ситуацій і Укргідрометцентр.
У Київській області та Києві пориви вітру 15—18 м/с (I рівень небезпеки).
Синоптики попереджають, що на більшій частині країни очікуються дощі та грози. Температура повітря коливатиметься від +14 °С до +22 °С.
В Україну прийшов холодний атмосферний фронт циклону, центр якого розташований над Польщею і Білоруссю. У вихідні в Україні знову трохи похолодає.