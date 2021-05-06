Зеленський підписав закон, який дозволяє батькові йти в декрет
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nynne Schrøder / Unsplash
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 1 401-ІХ, який дозволяє батькові взяти оплачувану відпустку (декрет) при народженні дитини.
Про це повідомляє Офісу президента.
Закон дає рівні можливості чоловікам і жінкам у питанні поєднання роботи із сімейними обовʼязками, усуваючи законодавчі прогалини, які обмежують право батька на відпустку для догляду за дитиною.
Згідно із законом, декрет є рівним правом матері та батька дитини до досягнення нею трирічного віку. Він вводить новий вид відпустки — одноразова відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів (оплачується за рахунок роботодавця).
Така відпустка надаватиметься комусь одному: чоловіку, дружина якого народила дитину; батькові дитини, якщо він не одружений з матір’ю дитини, але проживає спільно; бабусі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.
Також закон встановлює право працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю підгрупи А I групи, на додаткову відпустку.
- У грудні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, який дозволяє їм жити в названих сімʼях після 18 років.