Білий дім: США підтримують членство України в НАТО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Utenriksdepartementet UD / Flickr
У Білому домі заявили, що США підтримують членство України в Північноатлантичному Альянсі (НАТО).
Про це заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.
За її словами, Штати вважають, що двері НАТО мають бути відкритими для нових членів.
«Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобовʼязання для вступу і зроблять внесок у посилення євроатлантичної безпеки», — сказала вона.
На уточнювальне запитання з приводу того, чи означає це підтримку вступу України, вона також дала ствердну відповідь.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та президента України Володимира Зеленського американська сторона повністю підтримала отримання Україною Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО завершить війну на Донбасі. У Росії, реагуючи на цю заяву, пригрозили масштабною ескалацією на Донбасі в разі вступу.