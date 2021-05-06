Білий дім: США підтримують членство України в НАТО

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

У Білому домі заявили, що США підтримують членство України в Північноатлантичному Альянсі (НАТО).

Про це заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

За її словами, Штати вважають, що двері НАТО мають бути відкритими для нових членів.

«Адміністрація Байдена прихильна тим принципам, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобовʼязання для вступу і зроблять внесок у посилення євроатлантичної безпеки», — сказала вона.

На уточнювальне запитання з приводу того, чи означає це підтримку вступу України, вона також дала ствердну відповідь.