Нацгвардія отримала третій французький вертоліт Airbus Н-225. До кінця року прибуде ще чотири

Новини

Українська Національна гвардія в рамках розвитку Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту отримала третій швидкісний вертоліт Н-225 Super Puma виробництва Airbus Helicopters.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

В Олександрії завершується будівництво нових ангарів для зберігання і обслуговування французьких вертольотів. До кінця поточного року авіація Нацгвардії повинна поповнитися ще чотирма вертольотами Airbus. Всього в планах НГУ — парк з 12 вертольотів такого типу.

Н-225 з двома потужними турбінними двигунами в Нацгвардії використовуються для швидкого переміщення особового складу на великі відстані, евакуації поранених і пошуково-рятувальних операцій.