В Італії заарештували чоловіка, який воював на Донбасі на боці бойовиків

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ANSA

В Італії заарештували 28-річного чоловіка, який воював на Донбасі на боці проросійських бойовиків «Л/ДНР».

Про це пише ANSA.

Розслідування проводить Група спеціальних операцій у складі італійських карабінерів. Затриманого називають Іваном, а заарештували його у місті Мессіна.

Як зазначає слідство, чоловік був завербований у 2014 році і тоді ж брав участь у бойових діях на Донбасі. Про це він розповідав у соцмережах, а також радив друзям, як саме вирушити на війну.

Наразі італійські правоохоронці розслідують діяльність схеми з вербування італійських громадян для війни на Донбасі на боці бойовиків. Проводиться низка обшуків, зокрема і у тих, хто міг фінансово підтримувати бойовиків.