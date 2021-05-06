У Росії зареєстрували однокомпонентну вакцину проти коронавірусу «Супутник Лайт»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Офіційний сайт мера Москви
Міністерство охорони здоров’я Росії зареєструвало російську однокомпонентну вакцину проти коронавірусу «Супутник Лайт».
Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на заяву Російського фонду прямих інвестицій.
У фонді наголошують, що ефективність препарату становить 79,4% і «перевищує показники ефективності» багатьох вакцин, розрахованих на два уколи.
Там також стверджують, що серйозних побічних ефектів у випробовуваних не виявили, а сама вакцина ефективна проти всіх нових штамів коронавірусу.
Вартість однієї ін’єкції на зарубіжних ринках, як додають у РФПІ, становитиме менше $10.
«Супутник Лайт» — перший компонент двохкомпонентної вакцини «Супутник V». Обидві їх розробив московський Центр імені Гамалії. Це вже четверта російська вакцина проти коронавірусу — у Росії також зареєстровані вакцини «Супутник V», «ЕпіВакКорона» та «КовіВак».
- «Супутник V» РФ активно рекламує іншим країнам, хоча приховує повні дані її дослідження, а також застосовує на своїй території. Також «Супутник V» використовують в окупованих Криму і на Донбасі.
- В Україні Кабмін заборонив реєструвати російську вакцину. В ЄС здивовані, чому РФ пропонує іншим країнам «Супутник V», якщо досі належно не забезпечила вакцинацію власного населення.