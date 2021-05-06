У Росії зареєстрували однокомпонентну вакцину проти коронавірусу «Супутник Лайт»

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Офіційний сайт мера Москви

Міністерство охорони здоров’я Росії зареєструвало російську однокомпонентну вакцину проти коронавірусу «Супутник Лайт».

Про це повідомляє Интерфакс, посилаючись на заяву Російського фонду прямих інвестицій.

У фонді наголошують, що ефективність препарату становить 79,4% і «перевищує показники ефективності» багатьох вакцин, розрахованих на два уколи.

Там також стверджують, що серйозних побічних ефектів у випробовуваних не виявили, а сама вакцина ефективна проти всіх нових штамів коронавірусу.

Вартість однієї ін’єкції на зарубіжних ринках, як додають у РФПІ, становитиме менше $10.

«Супутник Лайт» — перший компонент двохкомпонентної вакцини «Супутник V». Обидві їх розробив московський Центр імені Гамалії. Це вже четверта російська вакцина проти коронавірусу — у Росії також зареєстровані вакцини «Супутник V», «ЕпіВакКорона» та «КовіВак».