Екоактивісти підозрюють принца Ліхтенштейна у вбивстві найбільшого ведмедя Європи

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Екоактивісти підозрюють принца Ліхтенштейна в тому, що у березні на полюванні в Румунії він застрелив найбільшого відомого ведмедя на території ЄС. Про це йдеться у заяві організації Agent Green, а деталі повідомляє BBC.

За їхніми словами, мисливська асоціація дозволила принцу Емануелю фон унд цу Ліхтенштейну відстрілювати ведмедицю, яка завдала шкоди деяким фермам, але він застрелив не самку, а 17-річного бурого ведмедя Артура.

Принц, який проживає в Австрії, поки не відповів на запит, і спроби BBC звʼязатися з ним не мали успіху. В його офісі агентству AFP повідомили, що їм невідома передісторія цієї «особистої справи», але там запевнили, що князівська родина дбає про природу.

Національна екологічна охорона Румунії вже почала розслідування загибелі ведмедя. Екологи відзначають, що Артур був альфа-самцем, значно більшим за самиць. Вони вважають, що користуючись нагодою, його навмисне застрелили, бо за шкалою трофеїв таку тварину оцінювали у майже 592 бали з 600 можливих.

Наразі немає ніяких підтверджень того, що князю видали дозвіл на полювання. Однак екологічна організація Agent Group надала документ, який, судячи з усього, є дозволом мисливської асоціації міста Ковасна на кілька днів полювання у березні.

Анн-Катрін Фройде з австрійської екоорганізації VGT пояснює, що вполювати такий трофей, як Артур, означає побити всі мисливські рекорди: «Це справді великий трофей — дістати таку культову тварину. Це як гарне вино».

У 2016 році у Румунії заборонили трофейне полювання, оскільки бурий ведмідь перебуває під захистом директиви ЄС, але дозволено полювання на «проблемних» ведмедів, що завдають шкоди. Учасники кампанії кажуть, що місцевий фермер деякий час скаржився на проблему з трьома самками і їхніми дитинчатами, але березневе вбивство не вирішило проблеми. Міністр навколишнього середовища Танцос Барна підтвердив, що був виданий дозвіл на позбавлення від настирливого ведмедя, але не повідомив подробиць про те, хто його отримав.