Эко-активисты подозревают принца Лихтенштейна в убийстве самого большого медведя Европы

По их словам, охотничья ассоциация позволила принцу Эмануэлю фон унд цу Лихтенштейну отстреливать медведицу, которая нанесла ущерб некоторым фермам, но он застрелил не самку, а 17-летнего бурого медведя Артура.

Эко-активисты подозревают принца Лихтенштейна в том, что в марте на охоте в Румынии он застрелил самого большого известного медведя на территории ЕС. Об этом говорится в заявлении организации Agent Green, а детали сообщает BBC .

Принц, который проживает в Австрии, пока не ответил на запрос, и попытки BBC связаться с ним не увенчались успехом. В его офисе агентству AFP сообщили, что им неизвестна предыстория этого «личного дела», но там заверили, что княжеская семья заботится о природе.

Национальная экологическая охрана Румынии уже начала расследование гибели медведя. Экологи отмечают, что Артур был альфа-самцом, значительно крупнее самок. Они считают, что пользуясь случаем, его умышленно застрелили, потому что по шкале трофеев такое животное оценивали почти в 592 балла из 600 возможных.

Пока нет никаких подтверждений того, что князю выдали разрешение на охоту. Однако экологическая организация Agent Group предоставила документ, который, по всей видимости, является разрешением охотничьей ассоциации города Ковасна на несколько дней охоты в марте.

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Анн-Катрин Фройде из австрийской эко-организации VGT объясняет, что добыть такой трофей, как Артур, значит побить все охотничьи рекорды: «Это действительно большой трофей — получить такое культовое животное. Это как хорошее вино».

В 2016 году в Румынии запретили трофейную охоту, поскольку бурый медведь находится под защитой директивы ЕС, но разрешена охота на «проблемных» медведей, наносящих ущерб. Участники кампании говорят, что местный фермер некоторое время жаловался на проблему с тремя самками и их детенышами, но мартовское убийство не решило проблему. Министр окружающей среды Танцос Барна подтвердил, что было выдано разрешение на избавление от назойливого медведя, но не сообщил подробностей о том, кто его получил.