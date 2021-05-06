Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Лідирує Ахметов, Порошенко — сьомий

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Купріян Дмитро / УНІАН

Статки сотні найбагатших українців за рік пандемії зросли на 42% — до $44,5 млрд. Список, який складає Forbes Україна, очолив Рінат Ахметов.

Його статки за рік зросли у майже тричі — з $2,8 млрд до $7,6 млрд.

На другому місці, як і минулого року, опинився Віктор Пінчук — за рік його активи зросли з $1,4 млрд до $2,5 млрд.

На третє місце з сьомого піднявся Костянтин Жеваго зі статками у $2,4 млрд (торік їх оцінювали у $1,1 млрд).

Петро Порошенко, який торік посідав третє місце, опустився на сьоме. Його активи оцінюють у $1,6 млрд, за рік вони збільшилися на $0,2 млрд.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

Рінат Ахметов («Метінвест», ДТЕК) — $7,6 млрд;

Віктор Пінчук («Інтерпайп») — $2,5 млрд;

Костянтин Жеваго (Ferrexpo) — $2,4 млрд;

Ігор Коломойський («Укрнафта») — $1,8 млрд;

Геннадій Боголюбов («Укрнафта») — $1,7 млрд;

Олександр і Галина Гереги («Епіцентр К») — $1,7 млрд;

Петро Порошенко (ROSHEN) — $1,6 млрд;

Вадим Новинський («Метінвест») — $1,4 млрд;

Олександр Ярославський (DCH) — $820 млн;

Юрій Косюк (МХП) — $780 млн.

Forbes також зазначає, що за останній рік рейтинг оновився на 21% — 14 учасників потрапили до переліку вперше. Їхні загальні статки перевищують $3 млрд. Серед нових учасників — нардеп від «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук ($620 млн).

Крім того, ще семеро учасників повернулися до рейтингу після перерви. Серед абсолютних новачків найбільше представників із галузей IT та енергетики.