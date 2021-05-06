Прототип космічного корабля Starship вперше здійснив успішну посадку. До цього він вибухав

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SpaceX

Прототип Starship — корабля компанії SpaceX для польотів на Марс — вперше здійснив успішну посадку. До цього випробування закінчувалися вибухами на різних етапах.

Про це компанія повідомила у Twitter.

Корабель SN15 піднявся на висоту 10 кілометрів, у нього відключилися двигуни, і він почав контрольоване падіння в горизонтальному положенні. Потім двигуни знову запрацювали, корабель повернувся у вертикальне положення і приземлився на посадковий майданчик. Весь політ тривав шість з половиною хвилин.

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Засновник компанії SpaceX Ілон Маск повідомив, що посадка пройшла «штатно».

Під час останнього випробування, яке відбулося 30 березня, прототип корабля SN11 після суборбітального польоту вибухнув за хвилину до вертикальної посадки. Тоді причиною став витік метану, через це потім спалахнув двигун. У кінці квітня Маск повідомив, що на прототипі SN15 (у порівнянні з попередніми версіями) провели «сотні конструктивних удосконалень».

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