В Одеській області перекинувся човен із прикордонниками — троє врятувалися, четвертого шукають
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Одеській області на озері Тудорове під час патрулювання держкордону перекинувся моторний човен із прикордонниками, в якому перебували четверо військових. Інцидент стався близько четвертої години дня.
Як повідомляє Держприкордонслужба, троє військовослужбовців дісталися суші, але четвертий зник.
У трьох прикордонників переохолодження, а один отримав травму ніг. Його на берег витягали побратими. Зараз усі троє госпіталізовані.
До пошуків четвертого військовослужбовця залучили прикордонників прилеглих підрозділів, водну поліцію, рятувальників і рибалок. Околиці прочісує вертоліт.
- На кордоні з Білоруссю Держприкордонслужба ввела додаткові обмеження, які діятимуть з 12 квітня до 31 грудня 2021 року.