В аеропорту Індонезії тести на коронавірус робили вже використаними наборами

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Barcroft Media / Contributor

В Індонезії заарештували кількох співробітників державної фармацевтичної компанії, що промивали і повторно продавали набори, якими беруть мазки з носа для тестування на коронавірус.

Про це повідомляє BBC.

Ідеться про державну фармацевтичну компанію Kimia Farma, а інцидент трапився в аеропорту «Куаланаму» міста Медан. Набори використовували для експрес-тестів на антиген. Поліція заявила, що на їхню думку таким чином тестували з грудня минулого року. За попередніми даними, використаними тампонами протестували до 9 тисяч пасажирів. Вони вже подали колективний судовий позов і кожен вимагає по $13 мільйонів компенсації.

Поліція звернула увагу на пункт для тестування на коронавірус в аеропорту після чисельних скарг пасажирів на хибнопозитивні результати тестів. Минулого тижня поліція направила співробітника під прикриттям, який видавав себе за пасажира. Коли в нього взяли мазок і тест показав позитивний результат, зайшли інші офіцери, провели обшук та знайшли використаний тестовий набір, які повторно використовували.

У справі поки пʼятеро заарештованих. Підозрюваних звинувачують у порушенні законів про здоровʼя і захист прав споживачів. Прибуток від шахрайства оцінюють у $124 800. Імовірно, кошти пішли на зведення розкішного будинку для одного з підозрюваних.

В Індонезії — один з найсильніших спалахів коронавірусу в Азії. Загалом з початку пандемії зареєстрували близько 1,7 мільйона випадків захворювання і понад 46 тисяч смертей.