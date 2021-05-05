Байден: США відправлять іншим країнам 10% своїх вакцин від коронавірусу

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Президент США Джо Байден заявив, що його країна направить близько 10% вакцин від коронавірусу власного виробництва іншим державам.

Про це пише Укрінформ.

«Ми взяли на себе зобов’язання з цього місяця до червня відправити 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca до інших країн. Це означає, що від усієї кількості вакцин, які ми виготовили для Сполучених Штатів за цей час, близько 10% піде решті світу», — наголосив він.

За словами Байдена, такий крок є важливим гуманітарним зобов’язанням США. Окремо країна бере участь і в міжнародній ініціативі COVAX.