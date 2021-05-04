У Мексиці обвалився метроміст із вагонами поїзду, є загиблі

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Twitter / Ioan Grillo

У мексиканській столиці Мехіко обвалився метроміст у той момент, коли ним проїжджали вагони поїзду з людьми. Унаслідок інциденту щонайменше 23 людини загинули.

Про це пише Reuters.

Обвал стався увечері за місцевим часом, коли багато людей поверталися з роботи. До того ж лінія метро проходила над автомобільною дорогою, і тому обвалений міст також роздавив кілька авто з людьми.

Наразі влада призупинила пошукові та рятувальні роботи через ризик падіння на дорогу інших частин мосту та вагонів.

За останніми даними, щонайменше 23 людини загинули, ще 65 потрапили до лікарень. Як розповіла мер міста Клаудіа Шейнбаум, серед загиблих є діти. Семеро людей перебувають у важкому стані і вже були прооперовані.