У Грузії до середини травня зупинили громадський транспорт — зростає кількість заражених коронавірусом

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Через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу уряд Грузії вирішив зупинити муніципальний транспорт у країні з 3 до 13 травня.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Окрім зупинки транспорту, уряд також заборонив громадянам відвідувати могили покійних родичів у період з 2 до 5 травня. За порушення цієї заборони встановлено штраф у розмірі двох тисяч ларі (16 тисяч гривень).

За словами директора Національного центру з контролю за захворюваннями Амірана Гамкрелідзе, останніми тижнями щоденна кількість нових інфікувань коронавірусом у Грузії суттєво зросла. Тому він не виключає запровадження нових обмежень. При цьому в країні вже діє комендантська година з девʼятої вечора до пʼятої ранку, а роботу торговельних центрів у вихідні дні обмежено.

Загалом від початку пандемії COVID-19 у країні було виявлено майже 313 тисяч випадків інфікування. У Грузії померли 4 163 людини із підтвердженим інфікуванням коронавірусом.