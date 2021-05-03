«Репортери без кордонів»: Україна зберегла місце у першій сотні рейтингу свободи преси

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Україна посіла 97 сходинку у рейтингу свободи преси, складеному міжнародною організацією «Репортери без кордонів».

Минулого року Україна посідала 96 сходинку. У звіті зазначається, що Україна має «різноманітний медіаландшафт», а її влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ після Революції гідності, включаючи закон про прозорість власності на ЗМІ.

«Але ці здобутки неміцні. Потрібно набагато більше, щоб послабити владу олігархів у засобах масової інформації, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини насильства проти журналістів. «Інформаційна війна» з Росією має негативні наслідки, які включають заборону на російські медіа», — йдеться у звіті.

Сусідами України у рейтингу є Еквадор (96 місце) та Ліберія (98-е). Росія посідає у списку 150 місце, Білорусь — 158-е.

Лідирують у рейтингу свободи преси Норвегія, Фінляндія та Швеція. Крім них, до першої десятки увійшли Данія, Коста-Рика, Нідерланди, Ямайка, Нова Зеландія, Португалія та Швейцарія.