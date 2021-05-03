«Репортери без кордонів»: Україна зберегла місце у першій сотні рейтингу свободи преси
- Автор:
- Олег Панфілович
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engin akyurt / Unsplash
Україна посіла 97 сходинку у рейтингу свободи преси, складеному міжнародною організацією «Репортери без кордонів».
Минулого року Україна посідала 96 сходинку. У звіті зазначається, що Україна має «різноманітний медіаландшафт», а її влада ухвалила низку довгоочікуваних реформ після Революції гідності, включаючи закон про прозорість власності на ЗМІ.
«Але ці здобутки неміцні. Потрібно набагато більше, щоб послабити владу олігархів у засобах масової інформації, заохотити редакційну незалежність та боротися з безкарністю за злочини насильства проти журналістів. «Інформаційна війна» з Росією має негативні наслідки, які включають заборону на російські медіа», — йдеться у звіті.
Сусідами України у рейтингу є Еквадор (96 місце) та Ліберія (98-е). Росія посідає у списку 150 місце, Білорусь — 158-е.
Лідирують у рейтингу свободи преси Норвегія, Фінляндія та Швеція. Крім них, до першої десятки увійшли Данія, Коста-Рика, Нідерланди, Ямайка, Нова Зеландія, Португалія та Швейцарія.
- Опитування у червні 2019 року показало, що лише 7% українських журналістів не стикалися з порушеннями свободи слова в своїй роботі.
- У 2019 році в Україні зафіксовано 208 фактів нападу на журналістів і перешкоджання роботі ЗМІ. У 2018 році було зафіксовано 232 факти нападу. Найнебезпечнішими регіонами для журналістської діяльності виявилися Одеська, Волинська і Дніпропетровська області.