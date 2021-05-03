Поліція Німеччини закрила одну з найбільших у даркнеті платформ для розповсюдження дитячої порнографії

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Правоохоронцям Німеччини вдалося закрити одну з найбільших у даркнеті платформ з розповсюдження дитячої порнографії.

Про це пише Deutsche Welle.

Платформа Boystown була активна щонайменше з червня 2019 року та налічувала понад 400 тисяч учасників.

У результаті розслідування правоохоронці затримали чотирьох громадян Німеччини віком від 40 до 64 років. Трьох підозрюють у роботі адміністраторами платформи. Ще одна людина затримана за підозрою в тому, що є зареєстрованим учасником і найактивнішим користувачем платформи, який опублікував понад 3,5 тисячі постів.

Платформа надавала користувачам можливість ділитися дитячою порнографією, включно з «найсерйознішими актами сексуальної наруги над маленькими дітьми», повідомили в поліції.

Також повідомляється, що учасники отримували поради від адміністраторів платформи про те, як отримати доступ до сайту найбільш безпечним способом і як уникнути виявлення та кримінального переслідування.