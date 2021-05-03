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У Польщі зафіксували перший випадок «індійського» штаму коронавірусу. Хворобу виявили у польського дипломата, якого саме евакуювали з Індії.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Співробітника дипустанови разом з його сімʼєю (теж хворою вагітною дружиною і чотирма дітьми) доставили до Польщі спеціальним літаком 25 квітня. Він перебуває в Обласній інфекційній лікарні у Варшаві.

Вірусолог Ягеллонського університету у Кракові Кшиштоф Пірч заявив, що поки невідомо, чи становить індійський варіант коронавірусу більшу загрозу, ніж інші, — дослідження тривають.