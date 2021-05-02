Італійська компанія виграла тендер на будівництво нової сцени у Колізеї. Будівництво мають завершити до 2023 року

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Всередині римського Колізею збудують нову сцену, яка дозволить відвідувачам спускатися в центр арени — італійська компанія виграла тендер. Про це повідомляє The Guardian.

«Підлога» буде висувною, під нею будуть люки і приховані ліфти. Мобільна система конструкції дасть можливість захистити від дощу підземні споруди внизу або провітрити їх, а також зняти за потреби цю сцену.

Тендер на будівництво виграла компанія Milan Ingegneria, що займається проєктуванням і архітектурою конструкцій. Вартість будівництва — €18,5 мільйонів. Проєкт мають завершити протягом наступних двох років.

«У 2023 році ми знову побачимо пишність Колізею з його ареною», — додав міністр культури країни Даріо Франческіні. За його словами, така сцена вже існувала до 1800-х років, однак пізніше її зняли для археологічних розкопок на підземних рівнях Колізею.

Ідею відновити арену Колізею вперше висловив археолог Даніел Манакордой у 2014 році, її одразу підтримав міністр Франческіні. На початку пандемії у 2020 році Колізей закрився для відвідувачів, але відкрився 26 квітня 2021 року. Якщо до пандемії він міг одночасно вмістити до 3 тисяч чоловік, то наразі можуть входити тільки групи з 14 осіб, при цьому персоналу необхідно забезпечити 15-хвилинну перерву між групами.