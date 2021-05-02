У Віндзорі поліція затримала двох людей, які проникли на територію резиденції королеви Єлизавети II
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / The Royal Family
У Великій Британії у місті Віндзор поліція затримала двох людей, які проникли на територію резиденції королеви Єлизавети II, у якій вона наразі перебуває. Про це пише Mirror.
Як повідомило регіональне відділення поліції, сам інцидент стався 25 квітня.
«29-річна жінка і 31-річний чоловік, обидва з Лондона, були заарештовані за підозрою у перебуванні на закритій території. Згодом у рамках розслідування їх відпустили», — йдеться у заяві правоохоронців.
Чоловік і його дівчина вилізли на паркани у Королівській ложі, недалеко від того місця, де королева гуляє зі своїми коргі й катається верхи на конях.
На той час служба безпеки перебувала у стані підвищеної готовності, оскільки всього за кілька днів до цього охоронці помилково впустили сторонню жінку в будинок.
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