В Індії зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу

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В Індії зафіксований рекорд із добової смертності від коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Протягом 1 травня у країні зафіксували 3 689 смертей. Зазначається, що премʼєр-міністр Нарендра Моді зустрівся з міністром охорони здоровʼя в неділю вранці, щоб обговорити кризу. Лікарні країни намагаються боротися з пандемією в умовах хронічного браку ліжок і медичного кисню. Морги та крематорії переповнені.

Раніше США відправили до Індії літак із масками й апаратами штучної вентиляції легенів. 1 травня у країну прибув військовий літак з Німеччини зі 120 апаратами ШВЛ. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив у неділю, що найближчим часом Лондон теж відправить в Індію партію апаратів ШВЛ.