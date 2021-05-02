В Індії зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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В Індії зафіксований рекорд із добової смертності від коронавірусу.
Про це повідомляє BBC.
Протягом 1 травня у країні зафіксували 3 689 смертей. Зазначається, що премʼєр-міністр Нарендра Моді зустрівся з міністром охорони здоровʼя в неділю вранці, щоб обговорити кризу. Лікарні країни намагаються боротися з пандемією в умовах хронічного браку ліжок і медичного кисню. Морги та крематорії переповнені.
Раніше США відправили до Індії літак із масками й апаратами штучної вентиляції легенів. 1 травня у країну прибув військовий літак з Німеччини зі 120 апаратами ШВЛ. Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив у неділю, що найближчим часом Лондон теж відправить в Індію партію апаратів ШВЛ.
- Напередодні в Індії зафіксували 401 993 нові випадки інфікування коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».