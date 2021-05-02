В Україні зафіксували трохи понад 5 тисяч нових випадків коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Протягом минулої доби в Україні зафіксували 5 094 нові випадки захворювання на коронавірус.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.
Зокрема, серед захворілих 219 дітей та 81 медпрацівник. Жертвами ускладнень хвороби стали 160 громадян. Побороти COVID-19 змогли 5 784 жителі країни.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.
Таким чином, від початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 083 180 осіб. Через ускладнення хвороби померли 44 596 осіб, одужали — 1 676 265.
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