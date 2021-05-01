В Єрусалимі зійшов благодатний вогонь

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Посольство Ізраїлю / Twitter

У Єрусалимі у храмі Гробу Господнього зійшов благодатний вогонь. Його передадуть представникам іноземних делегацій, які повезуть його вірянам у різні куточки світу.

Трансляція церемонії велася на YouTube.

Торік через пандемію церемонія відбувалася майже в порожньому храмі з обмеженою кількістю священників і без паломників. Цьогоріч карантинні обмеження дещо послабили і до храму впустили 2,5 тисячі паломників. Всі вони повинні були мати свідоцтва про вакцинацію або довідки про негативний тест на COVID-19.

З огляду на трагедію в Ізраїлі, яка сталася в ніч з 29 на 30 квітня, коли на святкуванні Лаг ба-Омер у тисняві загинуло 45 осіб, безпеку паломників у Старому місті Єрусалима забезпечувала тисяча поліцейських.

Інтерфакс-Україна зазначає, що попри обмеження, влада Ізраїлю дозволила прибути по благодатний вогонь літакам з 11 країн, зокрема і з України.

Зазначимо, предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомляв, що благодатний вогонь в Україну може прибути вранці в неділю, 2 травня.