В Індії виявили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків COVID-19 — понад 400 тисяч

Новини

В Індії за минулу добу діагностували 401 993 нових випадки інфікування коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії. Померли за добу більше 3,5 тисяч хворих.

Про це свідчать дані на сайті уряду країни.

Загальна офіційна кількість хворих за весь час пандемії в Індії перевищила 19 мільйонів, з них понад 211 тисяч померли.

The Times of India зазначає, що вже десяту добу поспіль щоденний приріст нових випадків у країні перевищує 300 тисяч.

Читайте також: В Індії розкішний готель забронювали для госпіталізації хворих на коронавірус працівників Верховного суду