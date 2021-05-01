В Індії виявили рекордну з початку пандемії кількість нових випадків COVID-19 — понад 400 тисяч
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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В Індії за минулу добу діагностували 401 993 нових випадки інфікування коронавірусом, що стало рекордом з початку пандемії. Померли за добу більше 3,5 тисяч хворих.
Про це свідчать дані на сайті уряду країни.
Загальна офіційна кількість хворих за весь час пандемії в Індії перевищила 19 мільйонів, з них понад 211 тисяч померли.
The Times of India зазначає, що вже десяту добу поспіль щоденний приріст нових випадків у країні перевищує 300 тисяч.
- В Індії різке зростання захворюваності на коронавірус почали фіксувати 5 квітня. Країна за загальною кількістю випадків у світі поступається тільки США, де зареєстрували понад 33 мільйони хворих. Індійська влада на тлі спалаху призупинила експорт препарату «Ремдесивір» і схвалила російську вакцину «Супутник V».
- Україна з 2 травня закриває в’їзд із Індії через велику кількість випадків зараження коронавірусом.