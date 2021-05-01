У Кенії від коронавірусу помер лікар, який проводив кампанію проти вакцинації

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У Кенії від коронавірусу помер глава Асоціації католицьких лікарів в країні Стівен Каранджа, який був затятим противником вакцинації від COVID-19. Декілька тижнів тому він заявляв, що щеплення «абсолютно не потрібне».

Про це повідомляє BBC.

Каранджа виступав за парові інгаляції і таблетки гідроксихлорохіну. Через ці заяви, спростовані як Всесвітньою організацією охорони здоровʼя, так і місцевими лікарями, у нього почався конфлікт з католицькою церквою.

Лікар часто виступав на різних форумах, закликаючи до альтернативних методів лікування. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, він помер через тиждень після госпіталізації.

Каранджа був противником не лише вакцинації проти коронавірусу. У 2019 році він очолив опозицію проти вакцинації школярок від вірусу папіломи людини, який може викликати рак шийки матки. Він заявляв, що щеплення «не потрібне», тому що цей вірус нібито вражає лише тих, «чий спосіб життя передбачає безвідповідальну сексуальну поведінку».

За пʼять років до того він також виступив проти розгортання урядом вакцинації жінок проти правця, заявляючи, що це «кампанія зі стерилізації».