Сенат США призначив нового директора NASA

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NASA

Сенат США одноголосно затвердив Білла Нельсона на пост глави Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA). Його кандидатуру запропонував президент країни Джо Байден.

Про це йдеться у повідомленні NASA.

«Для мене велика честь те, що мою кандидатуру висунув президент і ці результати голосування в Сенаті. Я постараюся заслужити цю довіру. Вперед і вгору!» — заявив Нельсон.

До січня 2021 року його посаду обіймав Джим Брайденстайн.

Зараз Нельсон є членом Демократичної партії, він тричі обирався у сенат Конгресу від Флориди. Також Нельсон очолював підкомітети з космосу, а з 2019 року входить до складу консультативної ради NASA. У 1986 році він здійснив космічний політ у складі місії STS-61C в рамках програми Space Shuttle.

Нельсон став другим в історії діючим членом Конгресу і першим членом Палати представників, котрі побували в космосі.