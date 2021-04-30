На аукціоні СЕТАМ продали найдорожчий лот — будівлю готелю Військового Микільського собору в Києві

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Пресслужба Системи електронних торгів арештованим майном "Сетам"

На майданчику для торгів арештованим майном СЕТАМ продали найдорожчий лот — будинок готелю Військового Микільського собору в Києві.

Про це у Facebook написав генеральний директор СЕТАМ Олександр Мамро.

Будівлю по вулиці Івана Мазепи, 11, продали за 307 мільйонів гривень. Підсумкова ціна перевищила стартову на 65 мільйонів. Серед трьох учасників аукціону переможцем стала компанія «Перфом Стандарт». Тепер у неї є 10 робочих днів для того, щоб розрахуватися за лот.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Перфом Стандарт» було засновано лише у лютому 2020 року, а його статутний капітал — усього 15 тисяч гривень.

Будівля площею у 6,7 тисячі кв.м. є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Це колишній прибутковий будинок Військового Микільського собору, зруйнованого у 30-ї роки ХХ століття.

За даними з відкритих джерел, будівлю свого часу викупив Дельта Банк. Він планував пристосувати її під офісно-торговельний центр. Однак банк не виконав своїх обовʼязків з реставрації памʼятки. Департамент культури Київської міської ради неодноразово направляв фінустанові відповідні приписи, оскільки стан приміщень визнали незадовільним і аварійним.

Після банкрутства банку у 2015 році на його майно наклали арешт. Будівля перейшла в іпотеку Національному банку в рахунок забезпечення виконання Дельта Банком своїх зобовʼязань з отриманого кредиту рефінансування.