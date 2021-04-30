Білорусь звинуватила Польщу в порушенні повітряного простору. Польські військові відповіли, що вчинили ненавмисно

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Міністерство оборони Білорусі звинуватило Польщу в порушенні бойовим гелікоптером Мі-24 повітряного простору країни.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

Інцидент стався 29 квітня о 02:02 в районі населеного пункту Козловичі (Брестська область), коли засоби радіолокаційної розвідки і ППО виявили повторне упродовж місяця порушення кордону країни з боку Польщі. Гелікоптер-порушник Мі-24 на хвилину залетів на територію країни та повернувся на польську територію в районі населеного пункту Требунь.

У звʼязку з цим до Міноборони Білорусі викликали аташе з питань оборони при посольстві Польщі в Білорусі, якому висловили протест і заявили про необхідність провести розслідування за цим фактом. Польському військовому дипломату також вказали на відсутність до цього часу результатів розслідування подібного інциденту, що стався 12 квітня.

Оперативне командування ЗС Польщі повідомило у Twitter, що напередодні, під час виконання стандартного патрулювання в рамках дій Повітряних сил Польщі «сталося порушення в повітряному просторі державного кордону з Білоруссю».

«Інцидент не мав навмисного характеру, випадок мав випадковий і короткостроковий характер», — йдеться в заяві польського командування.