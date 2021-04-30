У Швеції в лісі чоловік випадково знайшов прикраси, яким приблизно 2 500 років

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На заході Швеції чоловік випадково знайшов скарби бронзового століття, яким приблизно 2 500 років. Про це повідомляє BBC.

Картограф на імʼя Томас Карлссон обстежував ліс для свого спортивного клубу і наткнувся на знахідку, яка складається з майже 50 предметів, включно з намистами, браслетами та шпильками для одягу. Прикраси датовані періодом між 750 і 500 роками до нашої ери.

Чоловік сказав: «Спочатку я подумав, що це може бути лампа, але коли я придивився, то побачив, що це старі прикраси».

Шведські археологи кажуть, що знайти такий скарб у лісі — це велика рідкість, адже стародавні племена зазвичай залишали такі підношення в річках або болотах, а цей скарб «ховався» на лісовій підстилці, поруч зі скелями. Ліс розташований неподалік міста Алінгсас.

Імовірно, Карлссон знайшов скарб після того, як його розкопали дикі тварини, залишивши предмети на поверхні. Чоловік помітив металевий блиск, коли дивився на карту. Спочатку він подумав, що прикраси були копіями, адже вони були у хорошому стані. Потім він звʼязався по електронній пошті з місцевим археологом.

Археологи вважають, що ці прикраси були підношенням богу або «інвестицією» в життя після смерті.

«Ювелірні вироби дуже добре збереглися. Більшість предметів можуть бути повʼязані з жінкою або жінками з високим соціальним статусом», — сказав професор Йохан Лінг, викладач археології в Гетеборгському університеті.

Шведський закон вимагає, щоб кожен, хто виявив такі предмети старовини, повідомляв поліцію або місцеву владу, оскільки вони вважаються державною власністю. Шведська рада національної спадщини потім вирішує, яку винагороду отримає той, хто знайшов скарби. Карлссон сказав, що нагорода «була б хорошим бонусом, але це не дуже важливо».

Востаннє такі давні речі знаходили у 1980-х роках — тоді це були бронзові щити. У Скандинавії бронзовий вік тривав приблизно з 1 700 року до н. е. до 500 року до н. е.