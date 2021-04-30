CNN: Одна з наймасштабніших пожеж у Каліфорнії виявилася спробою приховати вбивство

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Масштабні лісові пожежі в Каліфорнії восени минулого року були влаштовані навмисно — зловмисник намагався приховати вбивство жінки.

Про це з посиланням на заяву влади штату пише CNN.

За даними шерифа округу Солано Тома Феррари, в ймовірному місці, де почалося займання, знайшли тіло 32-річної Прісцили Кастро. Ще двоє людей — 82-річний Дуглас Мей і 64-річний Леон Боун — загинули внаслідок пожежі у своїх будинках.

За звинуваченням у вбивстві жінки був заарештований мешканець міста Вакавіль Віктор Серрітено.

«За результатами ретельного розслідування протягом восьми місяців ми дійшли висновку, що Серрітено навмисне влаштував пожежу в надії приховати сліди злочину», — розповів шериф.

Як зазначається, пожежа розпочалася 18 серпня, а залишки тіла Кастро знайшли в сільській місцевості біля озера Берріесса через місяць. Слідчі припускають, що 16 серпня Кастро поїхала на зустріч із Серрітено. Після цього вона зникла безвісти.

За словами окружного прокурора округу Солано Крішни Абрамс, Серрітено звинувачується ще у двох убивствах за особливих обставин і в підпалі під час надзвичайного стану.