CNN: Один из самых масштабных пожаров в Калифорнии оказался попыткой скрыть убийство

Масштабные лесные пожары в Калифорнии осенью прошлого года были устроены намеренно — злоумышленник пытался скрыть убийство женщины.

Об этом со ссылкой на заявление властей штата пишет CNN.

По данным шерифа округа Солано Тома Феррари, в предполагаемом месте, где началось возгорание, нашли тело 32-летней Присцилы Кастро. Еще два человека — 82-летний Дуглас Мэй и 64-летний Леон Боун — погибли в результате пожара в своих домах.

По обвинению в убийстве женщины был арестован житель города Вакавиль Виктор Серритено.

«По результатам тщательного расследования в течение восьми месяцев мы пришли к выводу, что Серритено умышленно устроил пожар в надежде скрыть следы преступления», — рассказал шериф.

Как отмечается, пожар начался 18 августа, а остатки тела Кастро нашли в сельской местности возле озера Берриесса через месяц. Следователи предполагают, что 16 августа Кастро поехала на встречу с Серритено. После этого она пропала без вести.

По словам окружного прокурора округа Солано Кришны Абрамс, Серритено обвиняется еще в двух убийствах при особых обстоятельствах и в поджоге во время чрезвычайного положения.