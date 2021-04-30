CNN: Один из самых масштабных пожаров в Калифорнии оказался попыткой скрыть убийство

Масштабные лесные пожары в Калифорнии осенью прошлого года были устроены намеренно — злоумышленник пытался скрыть убийство женщины.
Об этом со ссылкой на заявление властей штата пишет CNN.
По данным шерифа округа Солано Тома Феррари, в предполагаемом месте, где началось возгорание, нашли тело 32-летней Присцилы Кастро. Еще два человека — 82-летний Дуглас Мэй и 64-летний Леон Боун — погибли в результате пожара в своих домах.
По обвинению в убийстве женщины был арестован житель города Вакавиль Виктор Серритено.
«По результатам тщательного расследования в течение восьми месяцев мы пришли к выводу, что Серритено умышленно устроил пожар в надежде скрыть следы преступления», — рассказал шериф.
Как отмечается, пожар начался 18 августа, а остатки тела Кастро нашли в сельской местности возле озера Берриесса через месяц. Следователи предполагают, что 16 августа Кастро поехала на встречу с Серритено. После этого она пропала без вести.
По словам окружного прокурора округа Солано Кришны Абрамс, Серритено обвиняется еще в двух убийствах при особых обстоятельствах и в поджоге во время чрезвычайного положения.
- В сентябре 2020 года в США вспыхнули масштабные лесные пожары. Возгорание наблюдались в девяти западных штатах, самые сильные — в Орегоне и Калифорнии. Они выжгли более миллиона гектаров земли и уничтожили тысячи домов, погибли десятки людей. Дым от них было видно из космоса, а небо над городами стало багровым.