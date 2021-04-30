Поліція Нью-Йорка відмовилася від використання роботів-собак Digidog через критику місцевих мешканців
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Скриншот / Youtube
Поліція Нью-Йорка вирішила припинити використання роботів-собак Digidog через негативну реакцію громадян.
Про це повідомляє BBC News.
Як зазначається, випробування робота-собаки почалося минулого року. У поліції сподівалися, що роботи допоможуть «врятувати життя, захистити людей і офіцерів» у небезпечних ситуаціях.
Натомість використання робота спровокувало хвилю критики, особливо після його участі в операції з затримання злочинців у Бронксі, коли він зайшов до будинку та досліджував територію, а також патрулювання в житловому будинку на Мангеттені.
Користувачі соціальних мереж порівнювали роботів із одним із епізодів «Чорного дзеркала», в якому собаки-роботи, схожі на пристрої Boston Dynamics, переслідують людей.
До того ж громадськість почала закидати поліції надмірну агресивність, расизм та висловлювала побоювання, що правоохоронці за допомогою роботів можуть переслідувати людей із низькими доходами.
Зрештою поліція Нью-Йорка розірвала договір на оренду робота вартістю $94 тисячі доларів із компанією Boston Dynamics.
- Boston Dynamics почала продавати своїх роботів-собак Spot по $74,5 тисячі. Ці роботи вже пасуть овець, вимірюють радіацію в Чорнобильській зоні та патрулюють вулиці Сингапуру для нагадування про правила антикоронавірусної безпеки.
- Boston Dynamics навчили людиноподібного робота Atlas виконувати акробатичні трюки. Він перекидається, стає на руки і повертає корпус у польоті на 360 градусів. Також розробники американської компанії Boston Dynamics навчили робота Spot Mini танцювати.
- Підрозділи французької армії провели тактичні навчання з використанням собак-роботів Spot виробництва Boston Dynamics. Згодом у компанії заявили, що ці роботи не призначені для військових цілей, а покупці їхньої продукції підписують угоду користувача, що забороняє використовувати роботів на шкоду людям.