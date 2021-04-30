Поліція Нью-Йорка відмовилася від використання роботів-собак Digidog через критику місцевих мешканців

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Поліція Нью-Йорка вирішила припинити використання роботів-собак Digidog через негативну реакцію громадян.

Про це повідомляє BBC News.

Як зазначається, випробування робота-собаки почалося минулого року. У поліції сподівалися, що роботи допоможуть «врятувати життя, захистити людей і офіцерів» у небезпечних ситуаціях.

Натомість використання робота спровокувало хвилю критики, особливо після його участі в операції з затримання злочинців у Бронксі, коли він зайшов до будинку та досліджував територію, а також патрулювання в житловому будинку на Мангеттені.

Користувачі соціальних мереж порівнювали роботів із одним із епізодів «Чорного дзеркала», в якому собаки-роботи, схожі на пристрої Boston Dynamics, переслідують людей.

До того ж громадськість почала закидати поліції надмірну агресивність, расизм та висловлювала побоювання, що правоохоронці за допомогою роботів можуть переслідувати людей із низькими доходами.

Зрештою поліція Нью-Йорка розірвала договір на оренду робота вартістю $94 тисячі доларів із компанією Boston Dynamics.