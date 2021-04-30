У США чоловіка оштрафували на $12 мільйонів за підпал поліцейського відділку під час протестів Black Lives Matter

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Twitter / Adam Gray

Суд штату Міннесота засудив чоловіка до чотирьох років увʼязнення та сплати штрафу у розмірі $12 мільйонів за підпал поліцейського відділку під час протестів Black Lives Matter у травні 2020 року.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про 23-річного Ділана Шекспіра Робінсона, у грудні він визнав себе винним у підпалі поліцейського відділку. За словами прокуратури, Робінсон запалив коктейль Молотова, який потім інша людина кинула у поліцейський відділок міста Міннеаполіс, і цим самим підпалила будівлю.

Робінсон визнав себе винним по кожному пункту звинувачення — у змові з метою підпалу. Троє інших чоловіків визнали себе винними за тим же обвинуваченням у рамках угоди про визнання провини. Їм вироки оголосять пізніше.

Адвокат Робінсона, який представляє всіх чотирьох чоловіків, сказав, що 23-річний чоловік був несправедливо виділений серед тисяч інших учасників заворушень в минулому році. Захисник обвинувачуваного наголошує, що у того немає абсолютно жодної можливості сплатити $12 мільйонів.

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Як буде виплачуватись штраф? Кошти будуть стягуватися різними способами, включаючи заробітну плату, банківські рахунки та пенсійні виплати. Робінсон зараз може заплатити лише «невелику частину цієї суми». Адвокат очікує, що хоча б між всіма чотирма обвинувачуваними суд розподілить цю суму.

Майкл Пол з офісу ФБР у Міннеаполісі у своїй заяві наполягає, що великий штраф є справедливим: «Небезпека, яку представляв обвинувачений у цій справі, була цілком реальною. Вирок посилає чіткий сигнал, що, коли хтось вчиняє насильницький акт, що порушує федеральний закон, він буде притягнутий до відповідальності».

Це не перший випадок, коли суд США стягує таку велику суму. У 2018 році суддя в Орегоні зобовʼязав 15-річного підлітка заплатити понад $36 мільйонів після того, як він зізнався в тому, що почав лісову пожежу, яка вирувала протягом декількох місяців. Тоді у своїй постанові суддя сказав, що ця цифра «явно співмірна з правопорушенням», оскільки не перевищувала фінансового збитку, заподіяного пожежею. Проте суддя також визнав, що підліток з Орегона не зможе виплатити повну суму, пославшись на «запобіжні клапани» в законі штату, який дозволяє неповнолітнім правопорушникам припиняти виплати після 10 років, якщо вони «слухняно» завершують випробувальний термін.