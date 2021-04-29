Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь на кордоні та відвести війська
- Автор:
- Олег Панфілович
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Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити бойові дії на кордоні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Киргизстану.
У ніч проти 29 квітня у прикордонній Баткенській області Киргизстану спалахнули сутички після спроб таджицької сторони встановити в цьому районі камери відеоспостереження.
Глави урядів обох країн провели переговори та домовилися з 20:00 (17:00 за Києвом) припинити вогонь і відвести війська на свої позиції.
Також сторони домовилися протягом найближчих годин провести окрему зустріч керівників правоохоронних і силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де обговорять подальші деталі з врегулювання ситуації.
Крім того, Киргизстан і Таджикистан домовилися посилити спільну інформаційно-розʼяснювальну роботу з населенням і створити спільні групи правоохоронних органів для патрулювання та моніторингу обстановки у прикордонних районах.
- Унаслідок зіткнень на кордоні поранення отримали понад 30 осіб, одна з яких після померла. Сторони звинувачували одна одну в застосуванні зброї, зокрема мінометів. Повідомлялося про стягування військ з обох боків до місця подій. Військові Киргизстану заявляли про захоплення таджицької прикордонної застави.
- Ділянка кордону між Таджикистаном і Киргизстаном час від часу стає зоною конфліктів між місцевим населенням або прикордонниками двох країн. Основна причина — неделімітовані ділянки, на яких неможливо визначити, де пролягає межа між державами. За даними Комітету держбезпеки Киргизстану, спільний кордон з Таджикистаном становить 972 км, з них узгоджені 519 км, не узгодженими залишаються 375 км.