Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити вогонь на кордоні та відвести війська

Новини

Киргизстан і Таджикистан домовилися припинити бойові дії на кордоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Киргизстану.

У ніч проти 29 квітня у прикордонній Баткенській області Киргизстану спалахнули сутички після спроб таджицької сторони встановити в цьому районі камери відеоспостереження.

Глави урядів обох країн провели переговори та домовилися з 20:00 (17:00 за Києвом) припинити вогонь і відвести війська на свої позиції.

Також сторони домовилися протягом найближчих годин провести окрему зустріч керівників правоохоронних і силових структур за участю представників органів місцевого самоврядування, де обговорять подальші деталі з врегулювання ситуації.

Крім того, Киргизстан і Таджикистан домовилися посилити спільну інформаційно-розʼяснювальну роботу з населенням і створити спільні групи правоохоронних органів для патрулювання та моніторингу обстановки у прикордонних районах.