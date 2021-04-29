«Збитки спричинили непідвладні обставини». Наглядова рада «Нафтогазу» не згодна з оцінкою урядом її діяльності

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Vincent Mundy / Bloomberg via Getty Images

Колишні члени наглядової ради НАК «Нафтогаз України» незгодні з оцінкою Кабміном результатів роботи правління, адже, за їхніми словами, збиток зумовлений непідвладними компанії обставинами.

Про це йдеться у зверненні колишніх членів наглядової ради, що є у розпорядженні «Економічної правди».

Передусім колишній склад наглядової ради звертає увагу на накопичену заборгованість газзбутів за газ, який компанія була зобов’язана їм постачати на умовах ПСО (покладених спеціальних обов’язків). Це зобов’язання уряд скасував з серпня 2020 року, та заборгованість досі залишається непогашеною.

«Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності компанія нарахувала відповідний резерв сумнівної заборгованості, що призвело до від’ємного консолідованого фінансового результату Групи Нафтогаз», — заявила ексочільниця наглядової ради Клер Споттісвуд.

Крім того, 2020 рік став першим роком після проведення анбандлінгу, коли діяльність з транспортування природного газу, яка була найбільшим джерелом доходів «Нафтогазу», передали «Магістральним газопроводам України».

У зверненні заявили, що звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління компанії «суперечить вимогам українського законодавства та керівних принципів щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності».