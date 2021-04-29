У Франції до початку червня частково послаблять карантин — відкриються бари і ресторани, в країну пустять туристів

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Влада Франції оголосила про поступове зняття протиепідемічних обмежень до початку червня.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі словами президента країни Емманюеля Макрона, з 19 травня комендантська година в країні починатиметься з 21:00, а не з 19:00 як зараз. З 9 червня вона буде починатися з 23:00.

З 19 травня ресторанам, кафе та барам буде дозволено відкривати тераси. Приймати відвідувачів всередині розважальним закладам дозволять з 9 червня. Також 19 травня знову відкриються музеї, кінотеатри та театри.

Також з 9 червня Францію зможуть відвідувати туристи з «паспортами здоровʼя» — посвідченнями про вакцинацію або наявність імунітету від коронавірусу.