Українці з травня зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Videvo
Громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без ПЛР-тесту з 15 травня.
Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Водночас українці повинні заповнити перед вильотом спеціальну форму, в якій необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.
Після заповнення даних система згенерує Hes-код, який необхідно надавати в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою цього коду влада контролює, чи мала людина контакт із хворим на коронавірус, та інформує про це туриста.
Як зазначається, за 72 години до прильоту в Туреччину пасажири повинні роздрукувати заповнену анкету або завантажити на смартфон чи планшет і надати її співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.
Окремо в аеропорту попередили, що без анкети на борт літака не пускатимуть.
- Нагадаємо, з 1 серпня 2020 року Україна запровадила безвізовий вʼїзд для громадян шести країн: Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії.
- Для вʼїзду в Туреччину українцям не потрібна віза в разі перебування у країні до 90 днів.