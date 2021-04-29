«Робив те, що люблю»: Найєм прокоментував своє звільнення з «Укроборонпрому»

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Колишній нардеп Мустафа Найєм повідомив, що рішення про звільнення з посади заступника генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами було для нього неочікуваним.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Після чергової реорганізації мою посаду скоротили. Без пояснень. Не буду приховувати, для мене це рішення було несподіваним. Проте наша співпраця з концерном на цьому етапі закінчується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу», — пояснив Найєм.

Він розповів, що спочатку прийшов в «Укроборонпром» для адвокації та взаємодії з органами державної влади, а потім зайнявся управлінням активами і корпоративними правами, щоб готувати підприємства до корпоратизації. Найєм розповів про свої здобутки та найголовніше досягнення — проведення інвентаризації усіх об’єктів інтелектуальної власності.

«У нас часто прийнято йти з каменем за пазухою. Це не той випадок. Я і далі буду вболівати за реформу концерну, щиро радіти успіхам компанії та сприяти там, де це знадобиться. Ми розпочали спільну велику справу, і я дуже хочу, щоб вона була доведена до кінця. Протягом двох років я робив те, що люблю, і відстоював те, у що вірю і що вважаю правильним», — зазначив він.