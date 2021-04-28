На Одещині відкрили міст на шість смуг через Хаджибейський лиман

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На Одещині відкрили міст через Хаджибейський лиман, який довгий час ремонтували.

Про це повідомляє Укравтодор.

У 1997 році почали зводити міст на чотири смуги, але вже у 2000-х їхню кількість вирішили збільшити до шести. Роботи починали і кидали у 2004 і 2008 роках.

Зараз ділянка (км 445 + 432) дороги М-05 Київ — Одеса повністю відкрита на шість смуг — по три в напрямку Києва й Одеси.

Голова агентства Олександр Кубраков заявив, що міст буде приймати потік у 60 тисяч автомобілів на добу.

У травні 2021 роки там почнуть монтувати майданчик Weigh-in-Motion (зважування у русі). В агентстві очікують, що до завершення робіт повинна запрацювати система автоматичного стягнення штрафів з перевантажених вантажівок.