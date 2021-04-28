У США помер астронавт Майкл Коллінз. Він брав участь у першій місії людей на Місяць
- Автор:
- Костя Андрейковець
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ERIC BARADAT / Contributor
У США на 91-му році життя помер астронавт Майкл Коллінз, який у 1969 році був командиром екіпажу «Аполлона-11» під час першого польоту людей на Місяць.
Про це повідомляє BBC.
Коллінз помер сьогодні, 28 квітня, після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням. Члени його сімʼї повідомили, що він помер «мирно, поряд із рідними».
Коллінз, на відміну від Ніла Армстронга і Базза Олдріна, на Місяць не ступав, а працював у командному модулі, через що отримав прізвисько «Забутий астронавт». Його колеги Армстронг і Олдрін ступили на Місяць 20 липня 1969 року.
З екіпажу «Аполлона-11» у живих залишився тільки Олдрін. Йому зараз 91 рік. Армстронг помер першим — у 2012 році, на 82-му році життя.
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