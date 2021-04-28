В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу працівників прокуратури. Одною з перших стала Венедіктова

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Офіс генерального прокурора

В органах прокуратури почалися щеплення від коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора.

У першу чергу щеплення отримають близько 500 працівників Офісу генпрокурора. Серед перших вакцинованих — очільниця відомства Ірина Венедіктова. З травня щеплення отримають співробітники обласних і окружних прокуратур.

Прокуратура імунізується вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech. Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.