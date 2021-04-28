В Україні стартувала вакцинація від коронавірусу працівників прокуратури. Одною з перших стала Венедіктова
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіс генерального прокурора
В органах прокуратури почалися щеплення від коронавірусу.
Про це повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора.
У першу чергу щеплення отримають близько 500 працівників Офісу генпрокурора. Серед перших вакцинованих — очільниця відомства Ірина Венедіктова. З травня щеплення отримають співробітники обласних і окружних прокуратур.
Прокуратура імунізується вакциною виробництва китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech. Вакцинація працівників прокуратури відбувається в рамках третього етапу державної кампанії з вакцинації, цільовою групою якого є правоохоронні органи.
- 17 квітня в Україні почалася вакцинація від коронавірусу працівників Міністерства внутрішніх справ (поліцейські, нацгвардійці, прикордонники, рятувальники). За планом щеплення мають отримати близько 800 тисяч осіб.