Рада ухвалила законопроєкт про земельну децентралізацію. Ось що він передбачає

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Синиця Олександр / УНІАН

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 2194 — це один з проєктів з пакету реформи, що стосується земельної децентралізації. Закон дозволить повернути в комунальну власність місцевих громад землі, що лежать за межами населених пунктів.

Про це йдеться на сайті Ради, а деталі розповідає партія «Слуга народу» — ініціатор законопроєкту.

Завдяки цьому закону 1 400 місцевих громад розпоряджатимуться 10 мільйонами гектарів землі — це 1/6 території України. Державі залишаться 0,75 мільйона гектарів: військові полігони, природоохоронні землі та ділянки держпідприємств.

Законопроєкт також передбачає наступне:

Продавати чи здавати ділянки в оренду — вирішуватиме громада.

Уся виручка піде до місцевого бюджету — близько 4,5 мільярда гривень щороку.

Використання земель контролюватиме громада, а не Держекоінспекція.

Орендар — перший у черзі на купівлю ділянки.

Надання нових ділянок для городництва — не більше 0,6 гектара.

Громади самі домовлятимуться про межі між собою.

Парламент не погоджуватиме зміни цільового призначення особливо цінних земель.

Також документ скасовує зайві дозволи та дублювання процедур перевірки земельної документації.

«Слуга народу» пояснила, що довгий час не могла ухвалити цей законопроєкт через опозицію, яка подала до нього понад три тисячі поправок.