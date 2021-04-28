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Журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Time

Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. У списку пʼять категорій: «Першопрохідники», «Лідери», «Інноватори», «Гіганти» і «Руйнівники укладу».

В основі списку лежить питання «Які компанії формують наше майбутнє». Журнал відібрав підприємства, ґрунтуючись на рекомендаціях експертів і власних журналістів. Потім компанії оцінили за певними параметрами, серед яких — актуальність, інновації, успішність. У результаті вийшов різноманітний набір зі 100 організацій — від технологічних стартапів, які розробляють більш розумний спосіб утилізації, до криптовалютних фірм.

«Першопрохідники» (перші 5 зі списку):

«Лідери»:

«Інноватори»:

«Гіганти»:

«Руйнівники укладу»:

Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.