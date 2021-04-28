Журнал Time уперше представив рейтинг найвпливовіших компаній світу

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Time

Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. У списку пʼять категорій: «Першопрохідники», «Лідери», «Інноватори», «Гіганти» і «Руйнівники укладу».

В основі списку лежить питання «Які компанії формують наше майбутнє». Журнал відібрав підприємства, ґрунтуючись на рекомендаціях експертів і власних журналістів. Потім компанії оцінили за певними параметрами, серед яких — актуальність, інновації, успішність. У результаті вийшов різноманітний набір зі 100 організацій — від технологічних стартапів, які розробляють більш розумний спосіб утилізації, до криптовалютних фірм.

«Першопрохідники» (перші 5 зі списку):

Roblox — світова online-платформа для створення ігор;

Flutterwave — африканська компанія, яка займається платіжними системами для світових торговців;

HYBE — південнокорейська компанія звукозапису;

Savage X Fenty — лінія спідньої білизни від співачки Rihanna;

Rad Power Bikes — виробник електричних велосипедів.

«Лідери»:

NBA;

Apple;

Delta — авіакомпанія Сполучених Штатів Америки;

Walgreens — друга за розміром мережа аптечних магазинів у США;

Pfizer і BioNTech — компанії, що спільно розробили поки найефективнішу вакцину від коронавірусу — 95%.

«Інноватори»:

Gro Intelligence — стартап, який допомагає боротися з масовим голодом і глобальним потеплінням;

Moderna — американська компанія, що розробила вакцину від коронавірусу (ефективність — 94%);

Stripe — американська технологічна компанія, що розробляє рішення для прийому й обробки електронних платежів;

Nintendo — японський виробник відеоігор і консолей;

Netflix.

«Гіганти»:

General Motors;

Alibaba

Facebook;

Disney;

Samsung.

«Руйнівники укладу»:

Illumina — американська компанія, яка розшифрувала коронавірус;

Huawei;

Shopify — інтернет-компанія, яка розробляє програми для онлайнових і роздрібних магазинів;

Tesla;

Onlyfans — сервіс, в якому користувачі викладають платний контент для дорослих.

Нагадаємо, що журнал Time раніше назвав 2020 рік «найгіршим» у сучасній історії США та помістив на обкладинку перекреслені цифри. Окрім цього, журнал у 2020 році вперше у своїй історії вирішив обрати Дитину року. Нею стала 15-річна школярка з Колорадо, яка займається технологіями для розвʼязання різних проблем, зокрема забруднення питної води.